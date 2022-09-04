Арестович признался в дезинформации украинцев о положении ВСУ на фронте
Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что он врал гражданам Украины о состоянии дел украинской армии.
В воскресенье вечером представитель офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович дал очередное интервью российскому журналисту Марку Фейгину (признан иностранным агентом Министерством юстиции России). Во время интервью Арестович признался, что врал гражданам Украины о положении дел бойцов ВСУ, участвующих в военном конфликте с Россией.
По словам Алексея Арестовича, он прямо в глаза сообщал украинцам, что состояние украинской армии хорошее, когда в действительности это было не так.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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