Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что он врал гражданам Украины о состоянии дел украинской армии.

В воскресенье вечером представитель офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович дал очередное интервью российскому журналисту Марку Фейгину (признан иностранным агентом Министерством юстиции России). Во время интервью Арестович признался, что врал гражданам Украины о положении дел бойцов ВСУ, участвующих в военном конфликте с Россией.

По словам Алексея Арестовича, он прямо в глаза сообщал украинцам, что состояние украинской армии хорошее, когда в действительности это было не так.