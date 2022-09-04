Олаф Шольц обещает, что Германия переживет эту зиму как демократия
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что государство потратит не менее 65 млрд евро на защиту граждан и бизнеса от стремительного роста инфляции.
Это заявление прозвучало через два дня после того, как Россия прекратила поставки газа в Германию на неопределенный срок.
Меры, согласованные после 22-часовых переговоров между тремя коалиционными партиями, включают повышение пособий и субсидию на общественный транспорт, которые будут оплачиваться за счет налога на электроэнергетические компании.
В Германии, где в августе инфляция в годовом исчислении составила 7,9%, эффект усугубился сокращением Россией объемов газа, закачиваемого в страну, что вызвало скачок цен на энергоносители, питающие крупнейшую экономику Европы.
Во время пресс-конференции Шольц сказал, что Россия больше не является надежным энергетическим партнером.
Он добавил, что предыдущая подготовка позволит Германии пережить зимний отопительный сезон.
В субботу газовые хранилища достигли 85% вместимости, почти на месяц раньше запланированного срока, отчасти благодаря тому, что корпоративные потребители сократили потребление.
Шольц отверг предположения о том, что потеря стабильных потоков дешевого российского газа, за счет которых Германия процветала в течение десятилетий, может ознаменовать новую, более мрачную эру для его страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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