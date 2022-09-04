Арестович признался, что врал общественности о положении ВСУ на Донбассе

Советник ОП Украины Алексей Арестович признался, что врал общественности о реальном положении ВСУ на Донбассе.

В воскресенье, 4 сентября 2022 года, советник офиса президента Украины Алексей Арестович в своём пресс-релизе сознался в том, что врал украинцам, чтобы скрыть от общественных масс реальное положение украинской стороны в боях на Донбассе.

Арестович рассказал, что когда военнослужащим ВСУ «было очень-очень тяжело», он с улыбкой на лице в эфире дезинформировал граждан Украины и мировую общественность, сообщая обратную действительности информацию.