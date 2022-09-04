Алла Борисовна составила завещание: кто унаследует недвижимость примадонны

Алла Борисовна Пугачева недавно вернулась из Израиля в Москву и составила завещание. Известно, что пока в числе наследников названы внук певицы, а также ее племянник с сыном.

Кому достанется элитная квартира в Филипповском переулке в Москве, пока неясно. А вот загородный дом на Истре отойдет внуку Никите Преснякову (российский музыкант и актер).

Он же получит еще одну квартиру Аллы Борисовны в центре столицы.

Кристина Орбакайте, дочь Пугачевой, уже давно стала владелицей пятикомнатной квартиры на Тверской улице, ранее принадлежавшей примадонне.

Недвижимость в дар от Пугачевой получат также племянник певицы и его сын.

Информацией о составленном завещании поделилась знакомая из ближнего окружения Аллы Борисовны.