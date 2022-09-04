Алла Борисовна составила завещание: кто унаследует недвижимость примадонны
Алла Борисовна Пугачева недавно вернулась из Израиля в Москву и составила завещание. Известно, что пока в числе наследников названы внук певицы, а также ее племянник с сыном.
Кому достанется элитная квартира в Филипповском переулке в Москве, пока неясно. А вот загородный дом на Истре отойдет внуку Никите Преснякову (российский музыкант и актер).
Он же получит еще одну квартиру Аллы Борисовны в центре столицы.
Кристина Орбакайте, дочь Пугачевой, уже давно стала владелицей пятикомнатной квартиры на Тверской улице, ранее принадлежавшей примадонне.
Недвижимость в дар от Пугачевой получат также племянник певицы и его сын.
Информацией о составленном завещании поделилась знакомая из ближнего окружения Аллы Борисовны.
Опубликовано: Храмова Оксана
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