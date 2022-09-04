Захарова: глава МИД Эстонии Рейнсалу открыто призывает к революции в России
Мария Захарова утверждает, что лидер эстонского МИДа Урмас Рейнсалу призывает россиян к насильственной смене власти в стране.
4 сентября представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала оценку высказыванию главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, который объяснил, почему некоторые страны Европейского союза настаивают на введении визовых ограничений в отношении россиян.
Рейнсалу утверждает, что Эстония и другие страны ЕС добиваются того, чтобы граждане России взяли в руки оружие и насильно свергли нынешнюю власть у себя на родине.
По мнению Марии Захаровой, таким образом Урмас Рейнсалу показал истинные мотивы санкций Европейского союза в отношении России после начала СВО на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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