Захарова: глава МИД Эстонии Рейнсалу открыто призывает к революции в России

Мария Захарова утверждает, что лидер эстонского МИДа Урмас Рейнсалу призывает россиян к насильственной смене власти в стране.

4 сентября представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала оценку высказыванию главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, который объяснил, почему некоторые страны Европейского союза настаивают на введении визовых ограничений в отношении россиян.

Рейнсалу утверждает, что Эстония и другие страны ЕС добиваются того, чтобы граждане России взяли в руки оружие и насильно свергли нынешнюю власть у себя на родине.

По мнению Марии Захаровой, таким образом Урмас Рейнсалу показал истинные мотивы санкций Европейского союза в отношении России после начала СВО на территории Украины.