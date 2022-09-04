"Дела в борделе идут плохо": Тигран Кеосаян резко высказался о примадонне

Алла Борисовна вернулась из Израиля и столкнулась с острой критикой хейтеров. Так, режиссер Тигран Кеосаян предложил "импортозаместить" легенду российской эстрады.

Пугачева долго отсутствовала в России, они с мужем Максимом Галкиным все это время проживали в Израиле. Теперь, по возвращении на родину, Алла Борисовна ощутила на себе в полной мере волну неприязни соотечественников.

И, между прочим, великолепная примадонна молчать не желает. Она полна энергии, делится планами на будущее и собирается противостоять своим наиболее активным хейтерам, обещая ни много, ни мало - "набить морду".

Что же говорят о примадонне, вернувшейся в российскую столицу? Тигран Кеосаян, к примеру, дал совет Пугачевой "разобраться со своими тараканами", после того, как она заявила о своем желании по приезду навести порядок в головах соотечественников.

Тигран Кеосаян также намекнул, что во время отсутствия Аллы Борисовны ее могли успешно "импортозаместить":