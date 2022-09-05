Дмитрий Песков: Рамзан Кадыров остается главой Чечни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что Рамзан Кадыров продолжает руководить Чеченской республикой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Рамзан Кадыров продолжает оставаться главой Чечни.
"Я видел это сообщение. Пока оно никак не материализовалось. В настоящий момент Рамзан Кадыров продолжает руководить Чечней", — рассказал Песков.
Ранее Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о том, что планирует покинуть свой пост.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Дмитрий Песков: Рамзан Кадыров остается главой Чечни
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