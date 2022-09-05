Президент Европейского совета Шарль Мишель едет в Катар договариваться о поставках газа

Президент Европейского совета Шарль Мишель проведет переговоры с крупным производителем газа Катаром по энергетическому кризису в Европе во время визита в Доху на этой неделе. Согласно информации правительства Катара, визит состоится 6 сентября.

Европейские правительства искали альтернативы газу от основного поставщика из России с тех пор, как в конце февраля начался российско-украинский конфликт.

При этом цены на электроэнергию в Европе резко выросли, а потоки из России сократились, вплоть до полного их прекращения.

Государственная компания QatarEnergy, один из крупнейших мировых экспортеров природного газа, в течение нескольких месяцев вела переговоры с несколькими европейскими покупателями, но о новых сделках не сообщалось.

Катарский чиновник сообщил, что Шарль Мишель встретится с несколькими высокопоставленными официальными лицами, чтобы обсудить и рассмотреть региональные и международные вопросы.

Речь идет о ситуации на Украине, энергетическом кризисе, а также ряде других вопросов, таких как Афганистан, Иран и Палестина-Израиль.

Европейские лидеры, которые уже пытаются справиться с растущими ценами на газ, опасаются нехватки газа зимой, поскольку Россия объявила о планах оставить свой основной газопровод в Европе закрытым.

Большинство текущих объемов катарского природного газа заключены в долгосрочные контракты, в основном с покупателями в Азии, которые Катар заявил, что будет соблюдать.

Однако QatarEnergy может начать поставлять в Германию газ с завода по производству природного газа Golden Pass в Техасе, в котором она владеет контрольным пакетом акций, уже в 2024 году, заявил вице-премьер Катара немецкой газете в мае.