Президент Европейского совета Шарль Мишель едет в Катар договариваться о поставках газа
Президент Европейского совета Шарль Мишель проведет переговоры с крупным производителем газа Катаром по энергетическому кризису в Европе во время визита в Доху на этой неделе. Согласно информации правительства Катара, визит состоится 6 сентября.
Европейские правительства искали альтернативы газу от основного поставщика из России с тех пор, как в конце февраля начался российско-украинский конфликт.
При этом цены на электроэнергию в Европе резко выросли, а потоки из России сократились, вплоть до полного их прекращения.
Государственная компания QatarEnergy, один из крупнейших мировых экспортеров природного газа, в течение нескольких месяцев вела переговоры с несколькими европейскими покупателями, но о новых сделках не сообщалось.
Катарский чиновник сообщил, что Шарль Мишель встретится с несколькими высокопоставленными официальными лицами, чтобы обсудить и рассмотреть региональные и международные вопросы.
Речь идет о ситуации на Украине, энергетическом кризисе, а также ряде других вопросов, таких как Афганистан, Иран и Палестина-Израиль.
Европейские лидеры, которые уже пытаются справиться с растущими ценами на газ, опасаются нехватки газа зимой, поскольку Россия объявила о планах оставить свой основной газопровод в Европе закрытым.
Большинство текущих объемов катарского природного газа заключены в долгосрочные контракты, в основном с покупателями в Азии, которые Катар заявил, что будет соблюдать.
Однако QatarEnergy может начать поставлять в Германию газ с завода по производству природного газа Golden Pass в Техасе, в котором она владеет контрольным пакетом акций, уже в 2024 году, заявил вице-премьер Катара немецкой газете в мае.
Опубликовано: Светлана Репина
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