Штурмовой корабль ВМС США принимает участие в учениях в Балтийском море

Десантный корабль ВМС США USS Kearsarge принимает участие в международных учениях в Балтийском море на фоне ситуации на Украине и напряженности в регионе.

Kearsarge — первый корабль класса Wasp, принявший участие в международных учениях на Балтике как минимум за два десятилетия.

Командир экипажа Том Форестер говорит, что это очень волнующее событие. Учебная миссия состоит в том, чтобы содействовать безопасности и безопасности в регионе.

Вместе с некоторыми другими кораблями ВМС США «Кирсардж» в течение нескольких месяцев тренировался с вооруженными силами Швеции и Финляндии, которые официально подали заявку на вступление в НАТО.

Капитан Аарон Келли, командир группы десантной готовности Kearsarge рассказывает, что в последние несколько месяцев велись действия на Балтике и в Средиземном море.

Он отмечает, что работа в этих районах будет продолжена с целью обеспечения безопасности в международных водах.

USS Kearsarge позволяет проводить тренировки на таких самолетах, как AV-8B Harrier, вертолетах UH-1 Y Venom и AH-1Z Viper, а также на самолетах MV-22 Osprey.

Странами Балтийского моря являются Швеция, Финляндия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия и Дания.