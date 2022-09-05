Штурмовой корабль ВМС США принимает участие в учениях в Балтийском море
Десантный корабль ВМС США USS Kearsarge принимает участие в международных учениях в Балтийском море на фоне ситуации на Украине и напряженности в регионе.
Kearsarge — первый корабль класса Wasp, принявший участие в международных учениях на Балтике как минимум за два десятилетия.
Командир экипажа Том Форестер говорит, что это очень волнующее событие. Учебная миссия состоит в том, чтобы содействовать безопасности и безопасности в регионе.
Вместе с некоторыми другими кораблями ВМС США «Кирсардж» в течение нескольких месяцев тренировался с вооруженными силами Швеции и Финляндии, которые официально подали заявку на вступление в НАТО.
Капитан Аарон Келли, командир группы десантной готовности Kearsarge рассказывает, что в последние несколько месяцев велись действия на Балтике и в Средиземном море.
Он отмечает, что работа в этих районах будет продолжена с целью обеспечения безопасности в международных водах.
USS Kearsarge позволяет проводить тренировки на таких самолетах, как AV-8B Harrier, вертолетах UH-1 Y Venom и AH-1Z Viper, а также на самолетах MV-22 Osprey.
Странами Балтийского моря являются Швеция, Финляндия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия и Дания.
Опубликовано: Светлана Репина
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Штурмовой корабль ВМС США принимает участие в учениях в Балтийском море
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