Евросоюз заявил, что не боится решений России по поводу поставок газа

Комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз ожидает, что Россия будет соблюдать существующие энергетические контракты, но готов принять вызов, если она этого не сделает.

Говоря об остановке газопровода «Северный поток-1», Джентилони отметил, что Европа не боится решений российского президента.

Он подчеркнул, что Россия должна соблюдать свои обязательства по энергетическим контактам, но готова реагировать, если этого не произойдет.

Джентилони выступил после того, как Россия отменила установленный на субботу крайний срок для возобновления поставок газа по основному маршруту поставок газа в Германию, что усугубило трудности Европы в обеспечении зимнего топлива.

Он указал на высокие уровни хранения газа в ЕС и планы по сокращению потребления энергии как на знак того, что континент готовится к суровой зиме.

Выступая в кулуарах форума Амброзетти в северной Италии, он сказал, что меры по оказанию помощи потребителям с растущими счетами должны быть целенаправленными и не включать более высокий уровень долга.

Он также сказал, что другие страны могут присоединиться к ценовому потолку на российскую нефть, согласованному министрами финансов G7 в пятницу.

Джентилони считает, что такие страны, как Австралия и Южная Корея, могут быть заинтересованы в присоединении к этой коалиции.