Евросоюз заявил, что не боится решений России по поводу поставок газа
Комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз ожидает, что Россия будет соблюдать существующие энергетические контракты, но готов принять вызов, если она этого не сделает.
Говоря об остановке газопровода «Северный поток-1», Джентилони отметил, что Европа не боится решений российского президента.
Он подчеркнул, что Россия должна соблюдать свои обязательства по энергетическим контактам, но готова реагировать, если этого не произойдет.
Джентилони выступил после того, как Россия отменила установленный на субботу крайний срок для возобновления поставок газа по основному маршруту поставок газа в Германию, что усугубило трудности Европы в обеспечении зимнего топлива.
Он указал на высокие уровни хранения газа в ЕС и планы по сокращению потребления энергии как на знак того, что континент готовится к суровой зиме.
Выступая в кулуарах форума Амброзетти в северной Италии, он сказал, что меры по оказанию помощи потребителям с растущими счетами должны быть целенаправленными и не включать более высокий уровень долга.
Он также сказал, что другие страны могут присоединиться к ценовому потолку на российскую нефть, согласованному министрами финансов G7 в пятницу.
Джентилони считает, что такие страны, как Австралия и Южная Корея, могут быть заинтересованы в присоединении к этой коалиции.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Ливанские протестующие направились в сторону Израиля в рыбацких лодках
Ливанские протестующие в воскресенье направились вдоль побережья страны на десятках рыбацких лодок и яхт в сторону Израиля, за несколько дней до того, как посланник США в Бейруте продолжит посредничество в споре о морской границе.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: британцы упрекнули жену Зеленского за дорогую дизайнерскую одежду
Штурмовой корабль ВМС США принимает участие в учениях в Балтийском море
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ
Армению подозревают в параллельном экспорте в Россию
Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове ранил двух детей