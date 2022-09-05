Арестович раскололся во лжи о положении дел ВСУ на фронтах
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о своей лжи про положение ВСУ на фронтах.
Эту информацию он рассказал в интервью, где объеявил, что просто обманывал всех украинцев, когда рассказывал о том, что происходит во время спецоперации.
Также политик заявил, что у Военных сил Украины был сложный период, особенно в весенние месяцы.
«Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», — рассказал Арестович.
Опубликовано: Силивончик Алина
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