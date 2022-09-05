CNN: Китай собирает образцы ДНК со всего Тибета

Организация Human Rights Watch заявляет о новых доказательствах систематического сбора ДНК по всему Тибету в рамках программы раскрытия преступлений.

По данным Human Rights Watch, китайские власти собирают образцы ДНК по всему Тибету, в том числе у детей из детских садов, без явного согласия их родителей.

”Нет общедоступных доказательств того, что люди могут отказаться от участия или что у полиции есть достоверные доказательства преступного поведения, которые могли бы оправдать такой сбор“, - говорится в сообщении, добавив, что массовый сбор с такой целью является серьезным нарушением прав человека, поскольку он "не может быть оправдан как необходимый или соразмерный”.

Кампании по сбору ДНК, описанные в отчете, опубликованном в понедельник, начались в 2019 году в рамках полицейской кампании под названием “три великих” (инспекция, расследование и посредничество), направленной на укрепление интенсивной полицейской системы Китая на низовом уровне. В отчете также упоминаются два правительственных тендера на создание местных баз данных ДНК в 2019 году.