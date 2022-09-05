CNN: Китай собирает образцы ДНК со всего Тибета
Организация Human Rights Watch заявляет о новых доказательствах систематического сбора ДНК по всему Тибету в рамках программы раскрытия преступлений.
По данным Human Rights Watch, китайские власти собирают образцы ДНК по всему Тибету, в том числе у детей из детских садов, без явного согласия их родителей.
”Нет общедоступных доказательств того, что люди могут отказаться от участия или что у полиции есть достоверные доказательства преступного поведения, которые могли бы оправдать такой сбор“, - говорится в сообщении, добавив, что массовый сбор с такой целью является серьезным нарушением прав человека, поскольку он "не может быть оправдан как необходимый или соразмерный”.
Кампании по сбору ДНК, описанные в отчете, опубликованном в понедельник, начались в 2019 году в рамках полицейской кампании под названием “три великих” (инспекция, расследование и посредничество), направленной на укрепление интенсивной полицейской системы Китая на низовом уровне. В отчете также упоминаются два правительственных тендера на создание местных баз данных ДНК в 2019 году.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: британцы упрекнули жену Зеленского за дорогую дизайнерскую одежду
В российском шоу-бизнесе перелом: зрители против засилья попсы и "голубой" бездарщины
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ
Песков: планы главы Чечни Кадырова об отставке не скоро реализуются
Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове ранил двух детей