Депутат бундестага Сара Вагенкнехт: «Путин смеется над нами во весь голос»

Сара Вагенкнехт, депутат германского бундестага, которая выступает от фракции Левой партии, иронично высказала мнение по поводу спецоперации на Украине.

По мнению политика, антироссийские санкции не приведут ни к каким результатам, а непродуманные решения Германии могут разоружить весь промышленный рынок Германии и ухудшить жизнь среднему классу.

При всем этом, она указала на то, что Россия не только не потеряла в финансах, но еше и преуспела за счет не скоординированных действий Европы.

“Российская компания “Газпром” сейчас получает рекордную прибыль. Поэтому пора открыть глаза и понять, что санкции не принесут результатов, – сказала депутат.

По мнению Вагенкнехт, компания “Газпром” всю свою финансовую прибыль собирается применить для строительства очередных газопроводов в Китае.