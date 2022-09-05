Администрация Херсона закрыла проезд через Антоновский мост из-за обстрелов ВСУ

Временная гражданская администрация Херсонской области объяснила причины закрытия проезда через Антоновский мост.

Днём 5 сентября временная гражданская администрация Херсонской области сообщила, что проезд через Антоновский мост был закрыт, поскольку сооружение находится в аварийном состоянии.

Накануне украинские телеграм-каналы растиражировали видео горящего Антоновского моста, снятое с понтонной переправы. Данное видео является первой наглядной демонстрацией результатов обстрела Антоновского моста со стороны ВСУ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 