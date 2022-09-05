Администрация Херсона закрыла проезд через Антоновский мост из-за обстрелов ВСУ
Временная гражданская администрация Херсонской области объяснила причины закрытия проезда через Антоновский мост.
Днём 5 сентября временная гражданская администрация Херсонской области сообщила, что проезд через Антоновский мост был закрыт, поскольку сооружение находится в аварийном состоянии.
Накануне украинские телеграм-каналы растиражировали видео горящего Антоновского моста, снятое с понтонной переправы. Данное видео является первой наглядной демонстрацией результатов обстрела Антоновского моста со стороны ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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