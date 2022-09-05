Одна из причин уменьшения цен на элитное жилье в Лондоне - отток российских покупателей
Средняя стоимость дорогой недвижимости Лондона упала почти на 18%, если сравнивать с пиком, наблюдавшимся в 2014 году.
Влияние на рынок недвижимости в разное время оказывали разные факторы, в их числе пандемия, инфляция, Brexit и снижение числа инвесторов из России.
Из источников The Financial Times:
"Это был долгий процесс, ужасный опыт. Brexit, пандемия и теперь военная операция. Рынок сейчас очень напряженный из-за растущей стоимости строительства"
Граждане "толстосумы" из других стран, от которых зависел рынок недвижимость столицы Британии, с приходом пандемии коронавируса стали значительно менее активны.
Другой немаловажный фактор ухудшения ситуации с продажей элитного жилья в Лондоне - санкции, направленные против россиян.
Растущая инфляция подлила масла в огонь: теперь цены на лондонскую недвижимость элитной категории на 17,6% меньше максимального значения 2014 года.
Председатель Aylesford International Эндрю Лэнгтон:
"Очевидно, что здесь нет русских, очень мало покупателей из Китая или арабских стран"
Опубликовано: Храмова Оксана
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