Китай осудил введение потолка цен на российскую нефть

Внешнеполитическое ведомство Китая выступило с заявлением, в котором решительно осуждает попытки искусственного влияния на ценообразование в нефтяной сфере.

Как заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин, нефть имеет ключевое значение в вопросе обеспечения общемировой энергетической безопасности. По мнению ведомства, странам «большой семерки», которые ранее проголосовали за ограничение цен на российскую нефть, следует более конструктивно подходить к выработке своих решений и пересмотреть позицию по данному вопросу.

МИД Китая полагает, что в условиях сложившейся конъюнктуры страны G7 должны укреплять диалоговые связи и содействовать продвижению конструктивных переговоров между всеми заинтересованными сторонами. По мнению китайского внешнеполитического ведомства, потолок цен ан российскую нефть необходимо отменить.

Ранее Москва заявила, что страны, поддержавшие идею об ограничении стоимости российской нефти, получать ее не будут.