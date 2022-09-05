Ударный дрон ВСУ упал в километре от Запорожской АЭС

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков рассказал о падении украинского беспилотника с боевым зарядом близ Запорожской АЭС в Энергодаре.

В понедельник, 5 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские бойцы применили ударный беспилотный летательный аппарат для совершения атаки на Запорожскую АЭС в Энергодаре.

Конашенков добавил, что в благодаря российским средствам радиоэлектронной борьбы, ударный дрон ВСУ был вовремя сбит, после чего упал в километре от территории атомной электростанции в Энергодаре, что помогло предотвратить радиационную катастрофу.