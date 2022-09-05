Эммануэль Макрон и Олаф Шольц стремятся подтвердить роль ЕС в споре между Сербией и Косово

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц вновь обратились к лидерам Сербии и Косово с призывом выйти из тупика в переговорах по налаживанию связей, поскольку континент сталкивается с худшим кризисом безопасности за последние десятилетия.

В совместном письме президенту Сербии Александру Вучичу и премьер-министру Косово Альбину Курти лидеры призвали своих балканских коллег преодолеть разногласия “в момент, имеющий решающее значение для безопасности” в Европе, говорится в письме, которое балканские официальные лица обнародовали.

Затянувшийся спор между Сербией и ее бывшей провинцией, которая провозгласила независимость в 2008 году, помешал стремлениям двух стран вступить в Европейский союз. Письмо сигнализирует о том, что Шольц и Макрон стремятся подтвердить роль ЕС в урегулировании конфликта.