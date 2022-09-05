ВСУ потеряли 220 бойцов за сутки боёв на Николаево-Криворожском направлении

Пресс-служба Минобороны России сообщила о потерях в рядах украинской армии во время боёв за Николаев и Кривой Рог.

Днём 5 сентября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл очередной брифинг ведомства, в рамках которого рассказал, что за сутки боёв между армией РФ и ВСУ на Николаево-Криворожском направлении украинские войска потеряли не менее 220 человек убитыми.

Также Конашенков утверждает, что за аналогичный период солдаты украинской армии утратили 11 танков и семь боевых машин пехоты, 8 обычных бронированных машин и 9 пикапов.