ВСУ потеряли 220 бойцов за сутки боёв на Николаево-Криворожском направлении
Пресс-служба Минобороны России сообщила о потерях в рядах украинской армии во время боёв за Николаев и Кривой Рог.
Днём 5 сентября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл очередной брифинг ведомства, в рамках которого рассказал, что за сутки боёв между армией РФ и ВСУ на Николаево-Криворожском направлении украинские войска потеряли не менее 220 человек убитыми.
Также Конашенков утверждает, что за аналогичный период солдаты украинской армии утратили 11 танков и семь боевых машин пехоты, 8 обычных бронированных машин и 9 пикапов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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