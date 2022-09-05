Sky News: Великобритания расширила программу обучения украинских военных

По сообщению издания Sky News, правительство Великобритании расширило программу обречения украинских военных. Теперь продолжительность боевого курса ВСУ продлена до пяти недель.

Теперь программа обучения украинских военных в Великобритании предусматривает обучение десятков тысяч солдат. Кроме того, продолжительность боевого курса продлена с трех до пяти недель и будет включать в себя подготовку к обращению с новыми видами вооружения.

Ранее сообщалось, что основной курс базируется на подготовке пехотинцев, который включат в себя обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, маскировку и тактику патрулирования. В этой части программа останется неизменна.

Дополнительные две недели обучения позволят получить более продвинутую подготовку, например, по окопным военным действиям, а также по боевым действиям в городских условиях, операциях на транспортные средствах и обучению, которые имитирует боевые условия.

Сообщается, что порядка 4700 военнослужащих ВСУ уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Великобритании с начала июня 2022 года. Информацию о расширении курса подтвердил министр обороны Великобритании Уоллес.