ВСУ потеряли свыше 220 солдат за прошедшие сутки под Николаевом
В Минобороне РФ заявили, что в результате попыток украинской стороны закрепиться на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 220 солдат.
5 сентября официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении составили более чем 220 единиц личного состава.
Конашенков отметил, что ВС РФ на данном направлении также успешно уничтожили 11 танков, 15 боевых машин и 9 пикапов, которые были оборудованы крупнокалиберными пулемётами украинской стороны, которая не прекращает безуспешные попытки совершить контрнаступление.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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