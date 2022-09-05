Жозеп Боррель: Россия неспособна разрабатывать новые месторождения без Запада

Верховный представитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия неспособна разрабатывать новые месторождения нефти и газа без технологического участия западных компаний.

Жозеп Боррель отметил, что слышал заявления о растущих доходах России на фоне санкций, которые якобы не действуют. Однако, по его мнению, они могут подействовать только медленно. Сейчас Россия использует уже разработанные месторождения, но важно понимать, что они истощаются.

По словам Борреля, санкции ЕС «очень действенны и не позволят России разрабатывать новые углеводородные месторождения без участия Запада». В частности, он имел ввиду технологические способности и возможности западных компаний.

Боррель признал, что граждане всех стран Европейского союза устали от последствий санкций в отношении Российской Федерации. Кроме того, многие предприятия (как государственные, так и частные) испытывают беспокойство по поводу предстоящей зимы.

При этом верховный представитель дипломатии ЕС считает, что «нельзя давать России возможность использовать усталость от санкций, которые испытывают отдельные европейские государства». Жозеп Боррель добавил, что необходимо подчеркивать важность усилий по ликвидации стратегической зависимости ЕС от энергоресурсов от России.