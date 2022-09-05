Минобороны России: ВС РФ уничтожили 2 склада ВСУ с боеприпасами к HIMARS

Российские военные ликвидировали два украинских склада со снарядами к реактивным системам залпового огня.

Пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщает, что недалеко от населённых пунктов Очаков и Вознесенск Николаевской области Украины вооружённые силы РФ смогли успешно поразить два склада ВСУ с боеприпасами к реактивным системам залпового огня.

По данным Конашенкова, на уничтоженных складах находилось порядка 1500 снарядов, в том числе не менее 200 боеприпасов к американским РСЗО HIMARS.