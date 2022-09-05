Минобороны России: ВС РФ уничтожили 2 склада ВСУ с боеприпасами к HIMARS
Российские военные ликвидировали два украинских склада со снарядами к реактивным системам залпового огня.
Пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщает, что недалеко от населённых пунктов Очаков и Вознесенск Николаевской области Украины вооружённые силы РФ смогли успешно поразить два склада ВСУ с боеприпасами к реактивным системам залпового огня.
По данным Конашенкова, на уничтоженных складах находилось порядка 1500 снарядов, в том числе не менее 200 боеприпасов к американским РСЗО HIMARS.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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