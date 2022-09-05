Песков высказался о новом премьер-министре Великобритании: «Худшее представить сложно»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков негативно высказался о новом премьер-министре Британии.
Как показывают рейтинги, премьер-министром Великобритании будет Лиз Трасс. Это вызвало определённый диссонанс в политических кругах.
Дмитрий Песков высказал мнение о новом британском руководителе.
“Мы не ждем глобальных перемен в будущем от нового премьер-министра. Даже более того, выбор здесь оказался хуже, чем могли предположить британцы. Но нельзя исключать, что претенденты на этот пост соревнуются друг с другом в антироссийской риторике”, – сказал он.
На улучшение ситуации Песков сказал надеяться не стоит.
Опубликовано: Силивончик Алина
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