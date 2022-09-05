Боррель признал усталость жителей Евросоюза от санкций против России

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель признал, что жители стран ЕС устали от последствий антироссийских санкций.

В понедельник лидер отдела Евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель публично признал, что жители стран-участниц Европейского союза находятся в состоянии усталости от негативных последствий антироссийских санкций. По словам Борреля, простые граждане ощущают рост цен на еду и электроэнергию в Европе и не уверены, что легко переживут зиму.

Примечательно, что накануне состоялись антиправительственные митинги в Чехии и немецком Кёльне, а участники обоих митингов попросили правительства своих стран снять санкции с России.