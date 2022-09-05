ERR: Минобороны Эстонии готовит партизан на случай оккупации страны

В Министерстве обороны Эстонии сообщили о создании превентивного партизанского движения в стране.

Днём 5 сентября эстонское новостное агентство ERR со ссылкой на Министерство обороны Эстонии сообщило, что оборонное ведомство страны ведёт работу с местным населением по созданию превентивного партизанского движения с широкой подпольной сетью агентуры.

По данным ERR, целью создания партизанской группы в Эстонии является желание местного Минобороны оперативно противодействовать возможной оккупации страны другим государством.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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