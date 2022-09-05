Путин: трагедия на Донбассе произошла из-за смены власти в Украине в 2014 году
Владимир Путин рассказал о причинах трагических событиях на территории республик Донбасса.
В понедельник Владимир Путин сообщил, что истинными причинами трагедии на Донбассе является насильственный и незаконный характер смены власти на Украине, который произошёл в 2014 году.
По мнению Путина, тогда Киев захватила военная хунта, которая установила нацистский режим по всей Украине, действующий там до сих пор.
При этом Владимир Путин отметил, что специальная операция армии России в Украине и на Донбассе является ответной реакцией на угнетение русскоязычных людей в этих регионах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Путин: трагедия на Донбассе произошла из-за смены власти в Украине в 2014 году
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