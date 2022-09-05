Военные корреспонденты издания "Русская весна" сообщили о крахе украинского контрнаступления на Херсонщине.

5 сентября новостной канал "Военкоры Русской Весны" сообщил, что российские военные раскрыли группу ВСУ при попытках контрнаступления на Херсон ещё в момент их подхода к городу.

По данным военных корреспондентов, для выявления группы противников контрразведчики России использовали разведывательный комплекс "Ирония".

После того, как группа ВСУ под Херсоном была обнаружена, российские войска произвели зачистку местности, уничтожив украинских военных авиацией и артиллерией.