Захарова ответила на угрозу главы МИД Франции о новых антироссийских санкциях

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Франции о возможности введения новых антироссийских санкций.

В понедельник, 5 сентября 2022 года, представитель Министерства обороны России Мария Захарова в своём Telegram-канале в ответ на заявления министра иностранных дел Франции Катрин Колонны оценила возможные варианты ограничений в отношении РФ.

Захарова считает, что помимо возможности введения очередных санкций, направленных против России, у Франции, как и у других европейских стран, «ещё есть злоба, много злобы, очень много злобы» по отношению ко всему русскому.