Захарова ответила на угрозу главы МИД Франции о новых антироссийских санкциях
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Франции о возможности введения новых антироссийских санкций.
В понедельник, 5 сентября 2022 года, представитель Министерства обороны России Мария Захарова в своём Telegram-канале в ответ на заявления министра иностранных дел Франции Катрин Колонны оценила возможные варианты ограничений в отношении РФ.
Захарова считает, что помимо возможности введения очередных санкций, направленных против России, у Франции, как и у других европейских стран, «ещё есть злоба, много злобы, очень много злобы» по отношению ко всему русскому.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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