Песков рассказал как обманули его дочь телефонные мошенники
Телефонным мошенникам получилось провести Елизавету, дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и хакерским путем украсть деньги с ее карты.
Об этом рассказал сам Дмитрий Песков эксклюзивно в своей речи для марафона “Знание. Сила”.
По мнению представителя Кремля у людей безусловно имеется талант, однако они загоняют его не в ту область.
Самое интересное, что дочь политика призналась, что это как гипноз, и ты сам не понимаешь, как выдаешь информацию, которую не стоит афишировать.
Также Песков заявил, что украденные денежные средства получилось вернуть обратно благодаря оперативным действиям сотрудников банка.
Опубликовано: Силивончик Алина
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