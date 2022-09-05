Песков рассказал как обманули его дочь телефонные мошенники

Телефонным мошенникам получилось провести Елизавету, дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и хакерским путем украсть деньги с ее карты.

Об этом рассказал сам Дмитрий Песков эксклюзивно в своей речи для марафона “Знание. Сила”.

По мнению представителя Кремля у людей безусловно имеется талант, однако они загоняют его не в ту область.

Самое интересное, что дочь политика призналась, что это как гипноз, и ты сам не понимаешь, как выдаешь информацию, которую не стоит афишировать.

Также Песков заявил, что украденные денежные средства получилось вернуть обратно благодаря оперативным действиям сотрудников банка.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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