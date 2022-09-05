Сдавшиеся России в Харькове солдаты ВСУ получили разрешение вернуться домой

Харьковские солдаты вооружённых сил Украины получили разрешение вернуться к своим семьям.

Репортёры российского агентства "РИА Новости" сообщают, что армия России начала отпускать пленных солдат ВСУ, которые первыми сдались в плен 24 февраля, отказавшись воевать против сил спецоперации.

По данным "РИА Новости", первыми отпустили трёх пленных контрактников армии Украины из Харькова, которые не взяли в руки оружие в первый день спецоперации, благодаря чему теперь могут вернуться к родным.

Известно, что отпущенные обязаны проживать на освобождённых территориях Украины и регулярно отмечаться в российских компетентных органах.