Сдавшиеся России в Харькове солдаты ВСУ получили разрешение вернуться домой
Харьковские солдаты вооружённых сил Украины получили разрешение вернуться к своим семьям.
Репортёры российского агентства "РИА Новости" сообщают, что армия России начала отпускать пленных солдат ВСУ, которые первыми сдались в плен 24 февраля, отказавшись воевать против сил спецоперации.
По данным "РИА Новости", первыми отпустили трёх пленных контрактников армии Украины из Харькова, которые не взяли в руки оружие в первый день спецоперации, благодаря чему теперь могут вернуться к родным.
Известно, что отпущенные обязаны проживать на освобождённых территориях Украины и регулярно отмечаться в российских компетентных органах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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