Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром страны

По итогам голосования глава британского внешнеполитическоговедомства Лиз Трасс стала новым премьер-министром Соединенного Королевстава, сменив на посту Бориса Джонсона.

6 сентября 2022 года, Лиз Трасс будет официально назначена на должность премьер-министра Великобритании королевой Елизаветой II. За кандидатуру главы МИД Великобритании проголосовало абсолютное большинство членов Консервативной партии.

С 2019 по 2021 года Лиз Трасс занимала должность министра внешней торговли Великобритании, а с сентября 2021 года была назначена главой Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Примечательно, что именно Трасс выступала за легализацию каннабиса (и в целом легкий наркотических веществ) и даже агитировала за отмену монархии в Великобритании. Тем не менее, в 1996 году поменяла взгляды и «прибилась» к традиционным консерваторам страны.

Позже Лиз Трасс была ярым противником Brexit и называла выход из ЕС Великобритании «трагедией». Однако снова поменяла свою точку зрения после официального референдума. Не так давно Трасс заявляла о готовности применять ядерное оружие в случае необходимости.