Посол Украины Петр Врублевский извинился за свои слова об убийстве русских

В августе было опубликовало интервью с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским. В нем он заявил, что украинцы постараются «убить как можно больше русских».

В последующем Петр Врублевский пояснил, что сделал настолько резкое высказывание на фоне напряженного эмоционального состояния. Тем не менее, посла Украины немедленно вызывали в Министерство иностранных дел Казахстана, где он официально принес извинения за свои высказывания об «убийстве русских».

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров подтвердил, что ведомство приглашала украинского посла, где он заявил, что на фоне напряженного эмоционального состояния не смог контролировать высказывания, «потому что у него дома идет война».

В МИД Казахстана отметили, что даже на фоне напряженной ситуации в Украине и личного эмоционального состояния посла, подобные высказывания от дипломатов неприемлемы, так как их действия должны быть «направлены на сближение».

Ранее заявление Петра Врублевского прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что такое «может говорить только посол террористического режима». Позже Захарова также раскритиковала молчание официального Киева по поводу высказывания посла своей страны в Казахстане. По ее словам, молчание означает одобрение украинских властей к словам Врублевского.