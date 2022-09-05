Reuters: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с октября

Информационное агенство Reuters сообщает, что страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти с октября текущего года на 100 тысяч баррелей в сутки.

Фактически такое решение означает возвращение к нефтяной сделки, которая была принята ОПЕК+ в августе текущего года. С октября добыча нефти будет сокращена на 100 тысяч барражей в сутки, что следует из официального коммюнике организации.

В ОПЕК+ отмечают, что решение об увеличении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, которое принималось в августе 2022 года, было рассчитано исключительно на сентябрь для стабилизации нефтяного рынка.

В итоговом документе встречи ОПЕК+ также говорится, что министры стран организации приняли решение проводить встречи в любое время, чтобы оперативно реагировать на рыночную ситуацию. Следующая встреча назначена на 5 октября 2022 года.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что китайская сторона резко против решения стран G7 («Большой семерки») о введении потолка цен на нефть из России. Пекин выразил надежду на изменение позиции группы стран по этому вопросу.