Лиз Трасс пообещала позвонить Зеленскому сразу после назначения на пост премьер-министра Великобритании

После победы на выборах премьер-министра Великобритании, экс-глава МИД страны Лиз Трасс сделала несколько заявлений. Среди прочего она пообещала позвонить президенту Украины.

Лиз Трасс заявила, что после официального назначения на должность премьер-министра Великобритании, президент Украины Владимир Зеленский станет первым, кому она позвонит в новой должности.

Премьер-министр Великобритании также заявила о планах более тесной работы с союзниками по «Большой семерки». По ее словам, совместная работа необходима для увеличения военной и гуманитарной помощи Украине. Она добавила, что «готова нажать ядерную кнопку, если это потребуется».

Трасс отметила, что ее личное мнение — не стоит допускать президента России Владимира Путина к саммиту G20, который пройдет с 15 по 16 ноября в Индонезии на острове Бали.

Она призвала сограждан готовиться к «тяжелой и затяжной зиме» из-за энергетического кризиса, который бушует не только в Великобритании, но и по всей Европе. В связи с кризисом она пообещала снизить налоги и ввести новые льготы на ЖКХ, чтобы справиться с недовольством общественности по поводу роста цен на коммунальные услуги.