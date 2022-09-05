Bloomberg: помощь населению не спасет Германию от затяжного кризиса

Авторитетное издание Bloomberg со ссылкой на банковскую группу ING сообщает, что несмотря на все усилия властей по социальной помощи для населения, это не спасет Германию от затяжного кризиса.

Аналитики банковской группы ING отмечают, что решение властей Германии о выделении населению 65 миллиардов евро на отопительный сезон в качестве субсидий на оплату коммунальный услуг, не покроет резкое увеличение стоимости цен на газ. Другими словами, усилия немецкий властей тщетны и не спасут от затяжного энергетического кризиса.

В ING отмечают, что данная мера даже не позволит избежать полноценного кризиса для обычного населения, не говоря уже о промышленных предприятиях страны. Тем не менее, наиболее уязвимые слои обществе почувствуют краткосрочное облечение, на чем и хотят сыграть немецкие власти.

Проблема заключается в том, что выделить 65 миллиардов евро и распределить — разные процедуры. Есть вероятность, что они не начнут поступать нуждающимся в текущем году, так как для выплат необходимо внести слишком много изменений в действующие законодательство.

Известный немецкий экономист Йорг Кремер называл поддержку властей Германии «иллюзией защищенности» для очень маленькой части жителей страны. По его словам, выплаты не сдержат инфляцию, а напротив, смогут ее подстегнуть.