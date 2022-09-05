EADaily: правительство Германии призвало граждан готовиться к трудной зиме

Представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии из-за сокращений поставок российского газа призывает граждан экономить как можно больше топлива.

Штеффен Хебештрайт отметил, что Германия хорошо подготовилась и делает все возможное, чтобы пережить зиму независимо от количества газа из России. Тем не менее, он призвал немецкое общество готовиться к трудной зиме и экономить как можно больше газа.

Представитель кабинета министров ФРГ подчеркнул, что доверять России как поставщику энергетических носителей сложно, поэтому немецкая сторона собирается получать газ из других источников. Он напомнил, что еще с декабря 2021 года Германия разматывает план по альтернативным поставщикам.

Ранее власти Германии и Дании заявили, что Европа имеет все возможности частично заменить российский газ с помощью ветроэнергетических комплексов в Балтийском море на острове Борнхольм.

С 1 сентября 2022 года в Германии вступили в силу более жесткие меры по экономии энергии. Так, например, подсветку общественных зданий отключат полностью, а в офисах, где работают люди, придется поддерживать температуру не более 19 градусов.