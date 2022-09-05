RMF FM: польские дальнобойщики блокировали пункт пропуска на границе с Укриной

По сообщению радиостанции RMF FM, польские дальнобойщики приняли решение заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства.

Причиной перекрытия дороги польскими дальнобойщикам стали протесты перевозчиков. Ведущий радиостанции RMF FM со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что акция протеста водителей скорее всего продлится около суток.

Среди прочего перевозчики требуют организации возвращения автомобилей с территории Украины без очереди по отдельной полосе. Кроме того, он считают, что процесс фитосанитарного и ветеринарного контроль может быть ускорен в несколько раз.

Примечательно, что перевозчики и дальнобойщики Польши предупреждали, что предпримут крайние меры в случае, если местные власти их не услышат и не пойдут на облегчение пропускного контроля для местных и украинских компаний, где работают водители.

По сообщению радиостанции RMF FM также сообщил, что дальнобойщики потребовали возвращения системы разращений для украинских перевозчиков. Напомним, с августа 2022 года система разрешений для украинцев была приостановлена, что еще больше усложнило пересечение границы.