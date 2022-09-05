ВСУ нанесли удар по спецкорпусу Запорожской АЭС возле второго энергоблока

5 сентября украинские войска возобновили массированный обстрел Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

В понедельник вечером пресс-служба временной гражданской администрации Энергодара сообщила, что ВСУ вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС, попав по спецкорпусу объекта.

В результате очередного обстрела снаряды солдат вооружённых сил Украины повредили резервуар с дистиллированной водой возле второго энергоблока.

По данным администрации Запорожской области, после обстрела спецкорпуса ЗАЭС со стороны украинских военных в здании пробита крыша, однако уровень радиации на объекте остаётся в норме.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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