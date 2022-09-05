Макрон: доля российского газа на рынках Европы упала с 50 до 9 процентов

Эммануэль Макрон рассказал о рекордном падении уровня российского газа на европейских рынках.

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что в начале 2022 года почти 25 процентов всех энергоресурсов Европы приходились на газ, ровно половина из которого доставлялась из России.

По словам Макрона, к текущему моменту доля российского газа в странах европейского региона упала до девяти процентов, поскольку Европа заранее готовилась к холодной зиме и отсутствию российских энергоносителей.

Также Эммануэль Макрон уверяет, что для сохранения максимальной энергобезопасности Евросоюза европейцам придётся снизить потребление электричества на десять процентов.