Макрон: доля российского газа на рынках Европы упала с 50 до 9 процентов

Эммануэль Макрон рассказал о рекордном падении уровня российского газа на европейских рынках.

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что в начале 2022 года почти 25 процентов всех энергоресурсов Европы приходились на газ, ровно половина из которого доставлялась из России.

По словам Макрона, к текущему моменту доля российского газа в странах европейского региона упала до девяти процентов, поскольку Европа заранее готовилась к холодной зиме и отсутствию российских энергоносителей.

Также Эммануэль Макрон уверяет, что для сохранения максимальной энергобезопасности Евросоюза европейцам придётся снизить потребление электричества на десять процентов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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