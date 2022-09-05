Чем зарабатывал на жизнь рок-звезда Юрий Хой до того как стал знаменитым

Путь к обретению культового статуса в рок-музыке предполагал для Юрия Хоя освоения ряда профессий, которыми он зарабатывал до славы.

Сегодня мы знаем Юрия Хоя, как знаменитость, основавшую культовый рок-коллектив Сектор Газа. Для поклонников рока он стал культовой фигурой еще в советские времена. Но его сценический образ и то, кем музыкант предстает в реальной жизни, существенно отличается.

Например, не всем известно, что настоящая его фамилия не Хой, а Клинских, к тому же бунтарь на сцене, в кругу семьи был очень доброжелательным и теплым человеком. Родился Юрий Хой в Воронеже в 1964-м году. Отец его был большим любителем поэзии, и привил эту любовь и мальчику. А вот музыкой Юрий увлекался с детских лет сам.

В школе будущая рок-звезда учился не очень хорошо. Ему сложно давалась школьная программа, поэтому он был твердым троечником. В 1981-м году Юрий получил среднее образование, но дальше учиться не пошел. Он устроился на завод, а параллельно только что учился водить крупнотоннажный грузовик.

В армии Юрий служил в Благовещенске, и после демобилизации в 1984-м году устроился работать в ГАИ, где проработал три года. Потом еще два года он работал на железной дороге во вневедомственной охране. Параллельно с работой Юрий активно развивал свою музыкальную деятельность, да так рьяно, что в итоге начальство поставило его перед выбором: либо служба, либо творческая деятельность.

Юрий выбрал музыку. Правда, до обретения всенародной славы ему пришлось еще некоторое время зарабатывать на жизнь, подрабатывая то грузчиком, то фрезеровщиком, то оператором станка на заводе.

Известность к коллективу Сектор Газа и Юрию Хою, который был его основателем и идейным вдохновителем, пришла в 1990-м году. Это было то время, когда музыкант смог, наконец, оставить все другие виды деятельности, и начать получать прибыль от своего творчества. Именно ему рок-группа Сектор Газа обязана своей неповторимой стилистикой исполнения и актуальными и трогающими душу тогдашней молодежи текстами песен.

Накануне распада Советского союза Сектор Газа со своим репертуаром, как никогда в точку попадавшим в тему меняющегося времени с его неопределенностью и тревогой, которая поселилась в душе советских граждан перед перестройкой, стал колесить по всей стране, собирая залы восторженных фанатов.

Но наибольшую известность и зрительскую любовь Юрию Клинских (Хою) принесли два музыкальных альбома Ядрена вошь и Зловещие мертвецы. Поклонники сметали с полок музыкальных магазинов кассеты любимой группы, а достать билет на концерт было настоящей проблемой.