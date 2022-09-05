Чем занимался нацистский диктатор Адольф Гитлер до того, как стал строить политическую карьеру

Немногие знают, что Адольф Гитлер успел до того, как стать политиком и символом вселенского зла, поработать на различных работах.

Идея расового превосходства была доминирующей в сознании Адольфа Гитлера еще до того, как он смог начать воплощать их в жизнь. К богатству будущий диктатор, как это ни странно звучит, никогда особенно не стремился, а вот власть его очень интересовала.

Но до того, как началась политическая карьера молодому Адольфу Гитлеру приходилось зарабатывать чем придется, ведь семья его не принадлежала к сливкам общества, и богатого наследства у него также не было.

В юные годы Адольф мечтал стать художником, и даже два раза пытался поступить в венскую художественную академию, но, увы, его попытки не увенчались успехом. Современные специалисты, проведя анализ работ Гитлера, приходят к выводу, что причиной тому стали посредственные способности будущего диктатора.

Тем не менее, судьба свела молодого Адольфа с неким Рейнгольдом Ганишем, который дал ему возможность зарабатывать перерисовкой открыток и оформлением рекламных вывесок. Но продлилось это недолго, поскольку Ганиш украл картину, и угодил за решетку.

Потом Адольфу повезло, он получил некую сумму в наследство от тетушки, что дало ему возможность заниматься творчеством, но после начала войны он, уже тогда интересовавшийся политикой, отправился на фронт, где дослужился до звания ефрейтора.

В 1919-м году Гитлер, открывший в себе ораторские дарования, стал армейским политическим агитатором. Примерно в это же время он выбрал свой политический путь, вступив в нацистскую партию.

Адольф Гитлер оказался весьма способным оратором. Его речи звучали столь эмоционально, и так цепляли публику, что это не могло остаться незамеченным тогдашними руководителями нацистской партии. Они начали использовать таланты новичка, чтобы привлекать к себе сторонников, а потому щедро оплачивали пламенные речи будущего фюрера перед восхищенной публикой.

В среднем за одно выступление Адольф Гитлер получал двести марок. Это была неплохая сумма, если учесть, что страна после войны была практически разрушена, инфляция была бешеная, и люди буквально голодали, поскольку не могли найти себе работу. А вот будущий диктатор был поистине неутомим в своих страстных речах, поэтому выступал часто и много.

Оттого и доход его рос, что называется, не по дням, а по часам. Если говорить о его заработках периода Веймарской республики, то они могли вполне сравняться с заработной платой банковского управляющего. Помимо этого, Адольфу Гитлеру также платили за статьи, которые он публиковал в официальной партийной газете. Отныне нищий непризнанный художник больше мог не волноваться о хлебе насущном. Его влекли куда более амбициозные цели.