Почему самая знаменитая кинозвезда Мэрилин Монро взяла ипотеку на свой дом

Немногим известно, что состоятельная кинозвезда Мэрилин Монро предпочла не купить себе дом, а взять его в ипотеку.

Об этой культовой личности, кажется, сказано и написано столь много, что едва ли возможно сказать о ней что-то новое, разве что, кто-то из знавших ее лично людей обнародует какую-нибудь сомнительную сенсацию, проверить достоверность которой будет практически невозможно.

Самая красивая и сексуальная женщина Америки, перед которой не смог устоять даже президент Соединенных Штатов, и такая несчастная. Она не прожила и сорока лет, но навсегда вошла в историю американского кинематографа. Едва ли существует и по сей день кинозвезда, которая сможет сравниться с ней по части известности. И все это о ней, о женщине-легенде Мэрилин Монро, которая выросла из скромной девочки Нормы Джин Мортенсон.

Она родилась в 1926-м году в приюте при лос-анджелесской клинике, и никогда не знала своего отца. Мать ее записала на имя своего второго мужа, с которым разошлась задолго до рождения девочки. Некоторые предполагают, что отцом мог быть первый муж матери Джон Нэйтон Бейкер. Собственно этим именем и крестили девочку.

Не имея возможности, да и особого желания растить девочку, ее мать Глэдис отдала ее в приемную семью, и лишь иногда заходила навещать. Поэтому чувство одиночества и ненужности было спутником малышки с детских лет.

К тому же позднее стало известно, что у матери Нормы Джин было наследственное психическое заболевание. Возможно, именно этот фактор и стал одним из самых серьезных аспектов психологической неустойчивости Мэрилин Монро в уже зрелые годы, что привело к тому, что она стала употреблять алкоголь и психотропные препараты, и в результате такой сомнительный образ жизни и привел к ее трагической гибели в 1962-м году.

Мэрилин Монро до того, как она стала знаменитой, приходилось работать даже на заводе, чтобы заработать на жизнь, поэтому она всегда знала цену деньгам. Даже позднее, получая внушительные гонорары, и будучи замужем за Джо Ди Маджио, тоже небедным спортсменом, она не разбрасывалась средствами.

Когда Мэрилин Монро решила купить себе дом, который по иронии судьбы станет тем местом, где она и умрет от передозировки снотворного, смешанного с алкоголем, она решила не приобретать его сразу, хотя количество нулей в ее гонорарах позволяло это сделать, а взять в ипотеку.

Так, кинозвезда взяла у банка под шесть с половиной процентов годовых сорок две тысячи долларов на срок пятнадцать лет. По условиям сделки она должна была выплачивать каждый месяц сумму равную тремстам двадцати долларам. О том, что дом, в котором погибла Мэрилин Монро, ей не принадлежал стало известно широкой общественности уже после ее кончины.