Почему Пенелопа Крус запрещает своим детям пользоваться мобильными телефонами

У кинозвезд свои причуды, вот и испанская красавица-актриса Пенелопа Крус отличилась тем, что запретила своим детям использовать мобильные телефоны.

Пенелопа Крус относится к той небольшой прослойке знаменитостей, которые с одной стороны не позволяют публике о себе забывать, а с другой стороны нельзя сказать, что они постоянно светят лицом в таблоидах. При этом на фильмы с участием Пенелопы Крус зрители охотно раскупают билеты.

А еще этой удивительной женщине, которая на поверку не является эталонной красоткой с глянцевых журналов, удалось настолько убедить свою публику в своей невероятной привлекательности, что ее регулярно называют в публикациях в Интернете и масс-медиа одной из красивейших кинозвезд.

Но тема нашего материала будет немного другой. Мы поговорим о Пенелопе Крус, как о матери, и о ее стиле воспитания своих наследников.

В век соцсетей кажется чем-то невероятным, что у ребенка может не быть мобильного телефона, ведь даже старички охотно сейчас осваивают новые технологии, и пользуются ими с удовольствием. А вот Пенелопа Крус своих детей этой радости приняла решение лишить.

Она открыто признается в интервью, что и сама не является большой поклонницей соцсетей, и заглядывает туда крайне редко, а вот детям и вовсе запрещает. Объясняет это актриса, которой недавно исполнилось сорок семь лет, тем, что социальные сети, по ее мнению, буквально крадут у детей детство, и она не хочет этого для своих отпрысков.

У Пенелопы их двое. Сыну Леонардо одиннадцать лет, а дочери Луне всего восемь. Сама актриса, как и ее муж Хавьер Бардем, не пропадают в инстаграмах, и даже не имеют учетных записей. Что же касается детей, то запрет на пользование соцсетями далеко не единственное ограничение, которое она может им выставить. Строгая звездная мама может даже запретить им смотреть кино, если фильм не получит у нее предварительного одобрения.

Впрочем, полностью отрывать детей от современной жизни она, конечно, не планирует, и говорит, что по достижении ими шестнадцатилетнего возраста, когда человек уже может делать более или менее сознательный выбор, запрет будет снят.

Эта позиция невольно возвращает нынешних взрослых во времена детства, когда точно также контролировался доступ детей к телевизору. Его некоторым разрешалось смотреть не более двух часов в день.

Что же, запретить это, конечно, решение, но так ли оно действенно, ведь велик риск, что то, что недоступно, ребенок захочет получать без родительского ведома, тайком. А это неизбежно приведет к тому, что возникнет недоверие, и ребенок станет отдаляться от самых близких своих людей.