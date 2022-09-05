Глава МВД Британии Пател ушла в отставку вслед за Борисом Джонсоном
Министр иностранных дел Великобритании Прити Пател сообщила о том, что приняла решение уйти в отставку.
Вечером 5 сентября глава британского МВД Прити Пател направила личное письмо уходящему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, где сообщила политику о том, что приняла решение об увольнении одновременно с ним.
Напомним, что ранее Борис Джонсон под давлением общественности ушёл в отставку с поста британского премьера, исполняя его обязанности до выбора нового премьер-министра страны.
Днём понедельника стало известно, что выборы на пост премьер-министра Британии выиграла глава МИД страны Лиз Трасс, благодаря чему Борис Джонсон полностью освобождает данную должность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Глава МВД Британии Пател ушла в отставку вслед за Борисом Джонсоном
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