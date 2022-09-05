Психосексуальное развитие ребенка, согласно концепции Зигмунда Фрейда

Автор психоанализа Зигмунд Фрейд был одним из первых, кто сформировал и научно разложил по ступеням этапы психосексуального развития ребенка.

С именем Зигмунда Фрейда привычно ассоциируют такие понятия как бессознательное и психоанализ. Несмотря на то, что его труды уже не единожды были подвергнуты критике современными представителями научного психологического сообщества, недооценивать вклад этого человека в науку все же не следует.

В числе прочих достижений он является автором концепции психосексуального развития ребенка. Исходя из нее, каждый человек в процессе взросления проходит определенные этапы развития, которые в будущем формируют его характер.

О них принципиально важно знать тем, кто воспитывает детей, чтобы обеспечить максимально здоровое прохождение каждого из этапов, и не допустить т. н. фиксации. Она возникает в тех случаях, если этап оказывается не пройденным из-за недостаточного родительского внимания. Ребенок таким образом застревает на каком-то пункте, и его развитие в дальнейшем происходит с искажениями.

Зигмунд Фрейд всего выделял пять стадий развития ребенка от рождения и до восемнадцатилетнего возраста. На первой, оральной, длящейся от рождения до полутора лет, ребенок познает мир, и удовлетворяет свои потребности преимущественно через рот. Он сосет материнскую грудь или соску, палец или кусочек простыни. С появлением зубов малыш обнаруживает, что помощью жевания и кусания он может сбрасывать напряжение. Этот период называется орально-агрессивным.

Этап, длящийся от полутора до трех лет Фрейд назвал анальной стадией. В это время ребенка как раз приучают к горшку, и он сам учится контролировать свои потребности. От того, какой стиль приучения выберут родители, будут ли они добры или агрессивны к чаду, во многом будет зависеть его дальнейшее формирование характера.

Фаллическая стадия длится от трех до шести лет. Согласно Фрейду, в это время мальчики проживают Эдипов комплекс с желанием жениться на маме, а девочки комплекс Электры с желанием выйти замуж за отца. Это влечение к родителю противоположного пола не должно пугать отца и мать, поскольку является нормальным для этого возраста.

Латентная стадия длится от шести до двенадцати лет. Это время, когда ребенок переключает внимание на игру и учебу, а также построение социальных связей, и сублимирует таким образом свою сексуальную энергию. Тогда же формируется в личности Сверх-Я, моральные установки и ценности.

Последнюю, генитальную стадию ребенок проходит с двенадцати до восемнадцати лет. В подростковом возрасте ребенок вновь переключает внимание на сексуальные импульсы, испытывает влечение к другим людям, делает выбор в пользу стратегии в построении романтических и сексуальных отношений.