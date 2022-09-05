Союзные войска уничтожили колонну техники со снарядами для ВСУ в районе Андреевки

Представитель Народной милиции ДНР сообщил об уничтожении колонны техники со снарядами для ВСУ в районе города Андреевка.

5 сентября новостное агентство РИА, со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР, сообщило об уничтожении колонны военной техники, которая перевозила боеприпасы для Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что в результате слаженной работы артиллерии удалось не только предотвратить поставку снарядов для украинской стороны, но и ликвидировать перевозящих боеприпасы военнослужащих ВСУ на Андреевском направлении.