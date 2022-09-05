Михаил Ходорковский призывает саботировать российскую спецоперацию

Ходорковский утверждает, что вооруженное сопротивление может сыграть свою роль, хотя критики говорят, что массовая оппозиция маловероятна.

Михаил Ходорковский, российский бизнесмен находящийся за пределоми России, призвал россиян, все еще находящихся внутри страны, начать волну “саботажа” против государственных структур с целью сорвать войну Владимира Путина на Украине и дестабилизировать его правительство.

Ходорковский, который провел десять лет в тюрьме с 2003 по 2013 год и сейчас живет в Лондоне, заявил, что вторжение Путина полностью изменило повестку дня российской политической оппозиции, и заявил, что “вооруженное сопротивление” может сыграть свою роль в какой-то момент в будущем.