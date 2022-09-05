Евро упал ниже 0,99 доллара впервые за 20 лет, эксперты прогнозируют дальнейшее падение

Евро упал ниже $0,99 до нового 20-летнего минимума в понедельник после того, как Россия прекратила поставки газа по своему магистральному трубопроводу в Европу.

Это усилило опасения по поводу углубляющегося энергетического кризиса в регионе. В последние месяцы евро все больше коррелирует с ценами на природный газ, причем цены на энергоносители падают, когда цены на энергоносители растут.

Евро упал до 0,9876 доллара в начале европейских торгов, самого низкого уровня с 2002 года, прежде чем восстановиться до 0,9939 доллара, что еще на 0,2% ниже за сессию.

Майкл Кэхилл, стратег Goldman Sachs отмечает, что потоки упали больше, чем ожидалось. Теперь аналитики прогнозируют, что евро упадет ниже паритета (0,97 доллара) и останется на этом уровне в течение следующих шести месяцев.

Другие валюты, уязвимые к стремительному росту цен на энергоносители, также упали. В начале торгов фунт стерлингов упал на полпроцента до нового минимума за два с половиной года в 1,1444 доллара.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине валют, ненадолго достиг 110,27, самого высокого уровня с июня 2002 года, когда евро упал. Позже он упал и в последний раз снизился на 0,2% до 109,74.

Чувствительный к риску австралийский доллар упал на 0,5% до семинедельного минимума на уровне 0,6773 доллара.

Привлекательность доллара как основной валюты в этом году помогла ему подняться даже по отношению к валютам-убежищам. Он вырос до 140,59 японских иен.