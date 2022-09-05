Испанские и немецкие компании начинают работу над гиперзвуковым ракетным перехватчиком
Испанские и немецкие производители ракет объединили усилия по разработке нового гиперзвукового перехватчика.
Согласно информационному бюллетеню ЕС, цель состоит в том, чтобы создать европейский перехватчик, нацеленный на угрозы 2035+, а также системы оружия и датчиков.
В июле Европейский союз объявил лауреатов первого списка проектов, финансируемых EDF, в который вошел 61 научно-исследовательский проект.
Согласно документам Европейского оборонного фонда, среди высших наград — программа European Hypersonic Defense Interceptor (EU HYDEF), которая будет охватывать концептуальный этап разработки перехватчика.
Программа продлится 36 месяцев и будет стоить почти 110 миллионов евро. ЕС внесет на эти цели максимум почти 100 млн евро.
Испанская компания Sener Aerospacial Sociedad Anonima координирует программу ЕС HYDEF, а немецкая Diehl Defense выступает в качестве общего технического руководителя.
Конечная цель программы перехватчиков состоит в том, чтобы создать средства противодействия, которые могут быть интегрированы в систему противовоздушной обороны.
Новые устройства должны быть способны к предупреждению, отслеживанию и перехвату высокоэффективных воздушных угроз, включая противоракетную оборону и гиперзвуковые транспортные средства.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Энергодара: ВСУ нанесли удар по спецкорпусу Запорожской АЭС возле второго энергоблока
НАСА не будет запускать на Луну ракету Artemis I в ближайший месяц после двух неудачных попыток
Шахназаров: внуки Горбачёва живут в Германии и не нуждаются в деньгах
Путешественники объяснили, почему Вьетнам для россиян сегодня направление №1 для путешествий
Сдавшиеся России в Харькове солдаты ВСУ получили разрешение вернуться домой