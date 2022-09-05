Испанские и немецкие компании начинают работу над гиперзвуковым ракетным перехватчиком

Испанские и немецкие производители ракет объединили усилия по разработке нового гиперзвукового перехватчика.

Согласно информационному бюллетеню ЕС, цель состоит в том, чтобы создать европейский перехватчик, нацеленный на угрозы 2035+, а также системы оружия и датчиков.

В июле Европейский союз объявил лауреатов первого списка проектов, финансируемых EDF, в который вошел 61 научно-исследовательский проект.

Согласно документам Европейского оборонного фонда, среди высших наград — программа European Hypersonic Defense Interceptor (EU HYDEF), которая будет охватывать концептуальный этап разработки перехватчика.

Программа продлится 36 месяцев и будет стоить почти 110 миллионов евро. ЕС внесет на эти цели максимум почти 100 млн евро.

Испанская компания Sener Aerospacial Sociedad Anonima координирует программу ЕС HYDEF, а немецкая Diehl Defense выступает в качестве общего технического руководителя.

Конечная цель программы перехватчиков состоит в том, чтобы создать средства противодействия, которые могут быть интегрированы в систему противовоздушной обороны.

Новые устройства должны быть способны к предупреждению, отслеживанию и перехвату высокоэффективных воздушных угроз, включая противоракетную оборону и гиперзвуковые транспортные средства.